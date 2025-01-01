Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die Ruhrpottwache

Kind verschwindet aus dem Streichelzoo

SAT.1Staffel 3Folge 27
Kind verschwindet aus dem Streichelzoo

Kind verschwindet aus dem StreichelzooJetzt kostenlos streamen

Die Ruhrpottwache

Folge 27: Kind verschwindet aus dem Streichelzoo

44 Min.Ab 12

Horror für alle Erzieherinnen und Eltern: Beim Ausflug in den Streichelzoo ist eines der Kinder verschwunden. Ein anderes Kind aus der Kindergartengruppe hat gesehen, wie das kleine Mädchen mit jemandem mitgegangen ist. Sofort werden Spürhunde eingesetzt, um die Kleine so schnell wie möglich wiederzufinden. - Im Gartenhäuschen hat eine Frau einen schrecklichen Fund gemacht. In einem Rucksack hat sie eine Kasse, Geldscheine, Münzrollen und ein blutverschmiertes Messer gefunden!

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Die Ruhrpottwache
SAT.1
Die Ruhrpottwache

Die Ruhrpottwache

Alle 8 Staffeln und Folgen