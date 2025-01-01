Kind verschwindet aus dem StreichelzooJetzt kostenlos streamen
Die Ruhrpottwache
Folge 27: Kind verschwindet aus dem Streichelzoo
44 Min.Ab 12
Horror für alle Erzieherinnen und Eltern: Beim Ausflug in den Streichelzoo ist eines der Kinder verschwunden. Ein anderes Kind aus der Kindergartengruppe hat gesehen, wie das kleine Mädchen mit jemandem mitgegangen ist. Sofort werden Spürhunde eingesetzt, um die Kleine so schnell wie möglich wiederzufinden. - Im Gartenhäuschen hat eine Frau einen schrecklichen Fund gemacht. In einem Rucksack hat sie eine Kasse, Geldscheine, Münzrollen und ein blutverschmiertes Messer gefunden!
Die Ruhrpottwache
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© filmpool entertainment GmbH Köln