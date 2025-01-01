Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die Ruhrpottwache

In großer Not

SAT.1Staffel 3Folge 5
In großer Not

In großer NotJetzt kostenlos streamen

Die Ruhrpottwache

Folge 5: In großer Not

43 Min.Ab 12

Eine Frau ruft die Polizei, weil sie Schreie aus der Wohnung ihrer Freundin gehört hat. Sie vermutet, dass sich ihre Freundin mit ihrem Lebenspartner zofft. Doch als die Beamten die Tür aufbrechen, finden sie einen schwer verletzten Mann in der Wohnung - und es ist nicht der Freund der Anwohnerin! - Spanner in der Sauna! Eine Frau stürzt den Beamten leicht bekleidet entgegen. Ein Mann hat von ihr heimlich ein Video im Wellnessbad gemacht!

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Die Ruhrpottwache
SAT.1
Die Ruhrpottwache

Die Ruhrpottwache

Alle 8 Staffeln und Folgen