Die Ruhrpottwache
Folge 5: In großer Not
43 Min.Ab 12
Eine Frau ruft die Polizei, weil sie Schreie aus der Wohnung ihrer Freundin gehört hat. Sie vermutet, dass sich ihre Freundin mit ihrem Lebenspartner zofft. Doch als die Beamten die Tür aufbrechen, finden sie einen schwer verletzten Mann in der Wohnung - und es ist nicht der Freund der Anwohnerin! - Spanner in der Sauna! Eine Frau stürzt den Beamten leicht bekleidet entgegen. Ein Mann hat von ihr heimlich ein Video im Wellnessbad gemacht!
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Die Ruhrpottwache
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© filmpool entertainment GmbH Köln