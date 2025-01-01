Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 3Folge 6
Folge 6: Schwer bewaffnet

44 Min.Ab 12

Schlägerei im Café: Die Streifenpolizisten erfahren, dass sich ein Mann von einem anderen belästigt fühlte, da er Fotos von ihm gemacht hat. Es stellt sich heraus, dass seine eifersüchtige Verlobte einen Privatdetektiv auf ihn angesetzt hat. Doch was die Ermittler entdecken, ist keine Geliebte. - Eine Frau ist in großer Sorge um ihren Neffen, der bei ihr wohnt. Sie hatte ihn beim Kiffen erwischt und kurze Zeit später 700 Euro in seiner Hosentasche entdeckt.

