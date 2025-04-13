Der Bruder auf der MotorhaubeJetzt kostenlos streamen
Die Ruhrpottwache
Folge 7: Der Bruder auf der Motorhaube
Folge vom 13.04.2025
Die Streifenpolizisten werden alarmiert, weil sich ein Mann auf einem fahrenden Auto an der Motorhaube festkrallt und um Hilfe schreit! Als der Wagen abrupt stoppt, fällt der Mann herunter und die Fahrerin geht auf ihn los. Wer ist nun Opfer und wer Täter? Die Kripo hat ein als vermisst gemeldetes Mädchen gefunden und bringt es auf die Wache. Dort erzählt sie was los ist: Ihr Tablet wurde gestohlen! Aber warum ist sie deshalb von Zuhause weggelaufen?
Die Ruhrpottwache
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2016
