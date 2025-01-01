Die Ruhrpottwache
Folge 11: Küchen-Sabotage
43 Min.Ab 12
Die Inhaberin eines Restaurants ruft die Polizei. Sie hat ihren Laden völlig verwüstet vorgefunden. - Ein vermisst gemeldeter Mann wird volltrunken und halb nackt auf einem Bürgersteig gefunden. Er ist nach seinem Junggesellenabschied nicht nach Hause gekommen. Was ist in der Nacht mit ihm passiert? - Eine Frau vermisst ihre Freundin, die sie bei ihrer Arbeit im Kino abholen wollte. Die Beamten fahren zu dem Kino, das seltsamerweise verschlossen ist.
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© filmpool entertainment GmbH Köln