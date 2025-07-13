Zum Inhalt springenBarrierefrei
Briefgeheimnisse

Folge 2: Briefgeheimnisse

Folge vom 13.07.2025

Auf ihrer täglichen Route wird eine Postbotin von einem Lieferwagen bedrängt und letztendlich zu Fall gebracht. Ein vermummter Mann beraubt sie daraufhin. Und das ist nicht alles, denn ein weiterer Mann versucht anschließend, ihr das Fahrrad zu entreißen! - Der Freund einer 36-Jährigen ist aus einem Krankenhaus verschwunden. Zuvor wurde er dort behandelt, weil zwei Frauen auf ihn eingeprügelt haben. Jetzt ahnt seine Freundin das Schlimmste: Er ist entführt worden!

