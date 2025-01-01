Die Ruhrpottwache
Folge 6: Funkenflug
43 Min.Ab 12
Eine Polizeistreife fährt hinter einem Auto her, das plötzlich Funken sprüht. Rasant breiten sich Flammen über das gesamte Heck des Autos aus. Die Polizisten müssen sofort handeln. - Eine Frau kommt aufgeregt auf die Wache: Sie vermisst ihre Freundin, die gestern nicht zu der gemeinsamen Verabredung erschienen ist. Gibt es einen Grund für ihr Nicht-Erscheinen?
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© filmpool entertainment GmbH Köln