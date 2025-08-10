Die Ruhrpottwache
Folge 9: Der unbekannte Camper
42 Min.Folge vom 10.08.2025Ab 12
Die Streifenpolizisten werden zu einem Campingplatz gerufen, weil es in einem Wohnwagen brennt und eine Dauercamperin verletzt wurde. Handelt es sich etwa um Brandstiftung? - Ein gut situierter Anzugträger betritt erzürnt die Wache, um eine Anzeige wegen mehrfachen Diebstahls aufzugeben. Der Täter sei ein elfjähriger Junge. Ob der Bank-Filialleiter hier auf der richtigen Fährte ist?
Die Ruhrpottwache
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© filmpool entertainment GmbH Köln