Die Ruhrpottwache

Der unbekannte Camper

SAT.1Staffel 4Folge 9vom 10.08.2025
Der unbekannte Camper

Die Ruhrpottwache

Folge 9: Der unbekannte Camper

42 Min.Folge vom 10.08.2025Ab 12

Die Streifenpolizisten werden zu einem Campingplatz gerufen, weil es in einem Wohnwagen brennt und eine Dauercamperin verletzt wurde. Handelt es sich etwa um Brandstiftung? - Ein gut situierter Anzugträger betritt erzürnt die Wache, um eine Anzeige wegen mehrfachen Diebstahls aufzugeben. Der Täter sei ein elfjähriger Junge. Ob der Bank-Filialleiter hier auf der richtigen Fährte ist?

