Die Ruhrpottwache

SAT.1Staffel 5Folge 10vom 26.10.2025
42 Min.Folge vom 26.10.2025Ab 12

Ein Instrumentenladen wurde überfallen. Vor Ort können die Beamten durch das Fenster eine Spur der Verwüstung erkennen. Doch es soll sich auch noch eine Frau in dem Laden befinden. Die Beamten zögern keine Sekunde und treten die Tür des Ladens ein.

SAT.1
