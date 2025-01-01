Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Ruhrpottwache

Hausaufgaben-Klau

Staffel 5Folge 25

Die Ruhrpottwache

Folge 25: Hausaufgaben-Klau

43 Min.Ab 12

Bei einer Hausaufgaben-Betreuung für Grundschüler dreht eine Mutter durch und geht auf die Betreuerin los. Angeblich ist ihr Sohn verschwunden. Als sich eine weitere Mutter einschaltet, stellt sich heraus, dass auch ihre Tochter fehlt. - Auf den Hof der Ruhrpottwache rast ein Rettungswagen mit Blaulicht und Martinshorn. Als die Beamten hinzusprinten, sehen sie sofort den Grund des Rettungseinsatzes: Eine schwer verletzte Frau wird gerade von ihrer Freundin auf den Hof gebracht.

