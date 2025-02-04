Die Ruhrpottwache
Folge 40: Skatergirl
43 Min.Ab 12
Die Polizisten erhalten einen Notruf von einer Frau am Skatepark. Die Melderin beschwert sich über Ruhestörung und laute Teenager. Am Skatepark angekommen hören die Beamten schon von weitem Hilferufe einer jungen Frau und laufen schnell auf das Gelände. Dort bietet sich ihnen ein erschreckendes Bild: Eine junge Frau wird auf der Halfpipe von einem Jungen über die Kante gehalten. Sie versucht sich zu wehren, doch vergebens.
Die Ruhrpottwache
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© filmpool entertainment GmbH Köln