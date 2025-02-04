Die Ruhrpottwache
Folge 59: Einbrecher Junior
43 Min.Ab 12
Ein Elfjähriger setzt einen Notruf ab. Sofort eilen die Beamten zum Einsatzort und sehen ihn aus einem Haus stürmen. Sie nehmen die Verfolgung auf und finden ihn schon kurze Zeit später wieder: Bewusstlos geschlagen von einem 42-Jährigen! - In einem Pflegeheim wurde einen ältere Dame misshandelt und die Kriminalpolizei wird eingeschaltet. Angekommen am Einsatzort werden sie direkt mit dem nächsten Fall konfrontiert: Eine weitere Frau ist verschwunden!
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© filmpool entertainment GmbH Köln