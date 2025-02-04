Die Ruhrpottwache
Folge 61: Hintergangen
42 Min.Ab 12
Die Streifenpolizisten kommen zu einem Einfamilienhaus und sehen, wie eine Frau und ein Mann verzweifelt gegen die Scheiben eines Fensters hämmern. Die Kinder im Inneren des Hauses spielen offenbar mit einer Waffe. Die Kripobeamten kehren gerade von einem Einsatz zurück, als sie plötzlich Hilfeschreie hören. Sie drehen sich um und sehen wie eine Frau einen Mann zur Wache schleppt, in dessen rechtem Bein ein Pfeil steckt.
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© filmpool entertainment GmbH Köln