Die Ruhrpottwache

Im freien Fall

SAT.1 GOLDStaffel 5Folge 66
Folge 66: Im freien Fall

43 Min.Ab 12

Während einer Streifenfahrt werden die Polizisten zu einem Bauernhof gerufen. Beim Unfallort angekommen, sehen sie die Fallschirmspringerin, die mit ihrem Fallschirm bewusstlos im Dach einer Scheune hängt und offensichtlich schwer verletzt ist. - Die Kripobeamten werden zu einem Tatort gerufen, an dem eine Frau mit Reizgas verletzt wurde. Aufgelöst erzählt die Frau, dass sie lediglich ihren Sohn beschützen wollte, der von einem Maskierten bedroht wurde.

