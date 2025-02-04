Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die Ruhrpottwache

Außer Kontrolle

SAT.1 GOLDStaffel 5Folge 74
Außer Kontrolle

Außer KontrolleJetzt kostenlos streamen

Die Ruhrpottwache

Folge 74: Außer Kontrolle

42 Min.Ab 12

Eine Anwohnerin ist besorgt: In ihrer Straße schleicht ein junger Mann umher und es scheint, als wenn er die Wohngegend ausspähe. Auf dem Weg zum Einsatzort beobachten die Polizisten, wie plötzlich das Fahrzeug vor ihnen außer Kontrolle gerät. Offensichtlich hat jemand eine breite Ölspur gelegt! Gibt es hier einen Zusammenhang? Ein Ehepaar kann es nicht fassen: Ein junger Mann hat sich in ihrem Wohnwagen breit gemacht und ein fürchterliches Chaos angerichtet!

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Die Ruhrpottwache
SAT.1 GOLD
Die Ruhrpottwache

Die Ruhrpottwache

Alle 8 Staffeln und Folgen