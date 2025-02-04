Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 GOLDStaffel 5Folge 77
Folge 77: Atemlos

42 Min.Ab 12

Die Streifenbeamten werden von einer Frau gerufen, da sie Einbrecher in ihrem Haus vermutet und schreckliche Angst hat. Schon fast an der Meldeadresse angekommen, rast den Polizisten plötzlich ein Auto mit hoher Geschwindigkeit mit Lichthupe und Hupe entgegen. Am Steuer: Ein Maskierter! Die Beamten fahren von einem Einsatz in Richtung Wache durch ländliches Gebiet, als sie plötzlich sehen, wie eine Landwirtin zwei Jugendliche mit Gülle bespritzt und diese wüst beschimpft.

