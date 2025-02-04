Die Ruhrpottwache
Folge 12: Der Mann ohne Gedächtnis
43 Min.Ab 12
Die Streifenpolizisten sind auf Streife, als plötzlich ein anderes Auto ihren Weg kreuzt, hinter dessen Steuer ein bewusstloser Mann sitzt, dessen Kopf auf dem Lenkrad liegt! Nun müssen die Beamten schnell reagieren, denn das Auto droht in den Gegenverkehr zu rollen ...
Weitere Folgen in Staffel 6
Die Ruhrpottwache
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© filmpool entertainment GmbH Köln