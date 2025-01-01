Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Ruhrpottwache

Aufgeputscht

SAT.1Staffel 6Folge 18
Aufgeputscht

Die Ruhrpottwache

Folge 18: Aufgeputscht

42 Min.Ab 12

Bei der Abholung ihrer 11-jährigen Tochter von der Schule macht die Mutter eine erschreckende Entdeckung: Ihre Tochter hat Tabletten in einer Plastiktüte versteckt im Gebüsch gefunden und macht sich nun über diese her. Plötzlich eilen zwei Schüler hinzu, die die Tabletten mit Gewalt in ihren Besitz bringen.

SAT.1
