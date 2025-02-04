Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 GOLD Staffel 6 Folge 32
Eine engagierte Jugendzentrum-Mitarbeiterin ist völlig geschockt, als sie nach der Arbeit nach Hause kommt und die Tür öffnet: Dicke Rauchschwaden kommen ihr entgegen! Wo ist nur ihr 8-jähriger Sohn? Eine 38-Jährige traut ihren Augen kaum: Nach einem Anruf eines Elektronikverkäufers macht sie sich auf den Weg und findet kurz darauf ihre Tochter im Gebüsch eines Parks vor - mit ihr der Verkäufer.

