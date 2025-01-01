Die Ruhrpottwache
Folge 12: Nicht zu bremsen
42 Min.Ab 12
Auf dem Weg zur Wache rast ein Taxi mit blinkendem Warnlicht und mit ständigem Hupen an zwei Kripobeamten vorbei. Beide schalten sofort: Die Taxifahrerin hat den Alarm betätigt! Eine verzweifelte Mutter kommt auf die Wache geeilt und erzählt, dass ihr Sohn in Gefahr sei. Sie zeigt den Beamten ein Video, in dem ihr Sohn in einem Dixi-Klo sitzt und nervös flüstert, dass er in Gefahr ist und dringend Hilfe braucht.
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© filmpool entertainment GmbH Köln