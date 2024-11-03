Die Ruhrpottwache
Folge 29: Come In And Burn Out
43 Min.Folge vom 03.11.2024Ab 12
Während eines Streitgesprächs mit dem Chef klappt eine Frau zusammen. Sofort wird vermutet, dass der Chef handgreiflich geworden ist. - Als eine Seniorin beim Bezahlen einiger Elektrogeräte mit einer gestohlenen Kreditkarte erwischt wird, wird sie zunehmend nervöser. Aber nicht, weil sie mit den Betrug aufgeflogen ist, sondern wegen einer noch viel schlimmeren Sache! - Die werdenden Eltern trifft der Schlag: Jemand ist in ihr Haus eingebrochen und hat das Babyzimmer verwüstet.
Weitere Folgen in Staffel 7
Die Ruhrpottwache
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© filmpool entertainment GmbH Köln