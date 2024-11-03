Vielen Dank für die BlumenJetzt kostenlos streamen
Die Ruhrpottwache
Folge 32: Vielen Dank für die Blumen
42 Min.Folge vom 03.11.2024Ab 12
Ein Mann wurde brutal überfallen. Kurioserweise wurde er nicht um sein Portemonnaie bestohlen, sondern nur um die Blumen. Ein blinder Mann ist Zeuge. Kann er den Beamten wirklich weiterhelfen? - Vor einem verlassenen, aber geöffneten Imbiss machen die Kunden eine erschreckende Entdeckung: Vor dem Lager ist eine Blutlache! - Eine böse Überraschung erwartet den Besitzer einer Tanzschule, als er den Übungsraum betritt: Jemand hat eine Beschimpfung gegen ihn an die Wand gemalt!
Alle Staffeln im Überblick
Die Ruhrpottwache
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© filmpool entertainment GmbH Köln