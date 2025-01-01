Die Ruhrpottwache
Folge 33: Die eigenen vier Wände
42 Min.Ab 12
Überraschung für eine Familienmutter während eines Umzuges: Der Schlüssel passt nicht! Als sie an der Tür rüttelt, öffnet ihr eine Frau, die nichts von dem Auszug weiß. - Aus einem Hotel stürmt eine blutverschmierte Frau. Als die Beamten sie aufgreifen, erklärt sie, dass es nicht ihr Blut ist ... - Gerade als ein Stripper sich während eines Junggesellinnenabschiedes entblättert, kommt die Frage auf: Wer hat ihn angeheuert und wo ist die Junggesellin?
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© filmpool entertainment GmbH Köln