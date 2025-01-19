Die Ruhrpottwache
Folge 38: Diamantenfieber
43 Min.Folge vom 19.01.2025Ab 12
Einem Juwelier werden wertvolle Schmuckstücke geklaut: Er verdächtigt sofort seine Haushaltshilfe, doch diese wurde von dem Täter überfallen und eingesperrt. - Der Hund einer Frau wird von einer ihrer Freundinnen gefunden, doch von der Frau fehlt jede Spur, weshalb sie direkt die Polizei kontaktiert. - Eine Mutter will ihren neunjährigen Spross vom Sportunterricht abholen, doch der Junge ist nirgends zu finden!
Die Ruhrpottwache
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© filmpool entertainment GmbH Köln