Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die Ruhrpottwache

Randale und Liebe

SAT.1 GOLDStaffel 7Folge 43vom 08.12.2024
Randale und Liebe

Randale und LiebeJetzt kostenlos streamen

Die Ruhrpottwache

Folge 43: Randale und Liebe

43 Min.Folge vom 08.12.2024Ab 12

Randale in einer Bäckerei: Die Täterin scheint schnell gefunden, doch sie beschwört ihre Unschuld und ist sich sicher, dass ihr jemand etwas anhängen will. - Vor der Wache werden einem Mann die Krücken von einem Inlineskater entrissen, sodass er stürzt. - Eine Auseinandersetzung in einem Süßwarenladen ruft die Beamten auf den Plan. Ein geheimes Waffenlager soll der Auslöser für die Situation sein, wie die Beamten im späteren Verlauf herausfinden sollen.

Weitere Folgen in Staffel 7

Alle Staffeln im Überblick

Die Ruhrpottwache
SAT.1 GOLD
Die Ruhrpottwache

Die Ruhrpottwache

Alle 8 Staffeln und Folgen