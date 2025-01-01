Die Ruhrpottwache - Vermisstenfahnder im Einsatz
Folge 7: Lasst mich endlich in Ruhe
23 Min.Ab 12
Wenige Tage nachdem ihre Tochter Lina in der Schule von Mobberinnen in eine Mülltonne gesteckt wurde, gibt es für Ruth Stutius den nächsten Schock: Das Mädchen ist verschwunden.
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2020
12
Copyrights:© SAT.1