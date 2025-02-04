Die Ruhrpottwache
Folge 30: Schwer enttäuscht
22 Min.Ab 12
Die Kripobeamten werden von ihren Kollegen zur Hilfe gerufen. Eine Frau hat ein Cabrio mit aufgeschlitztem Faltdach und Blutspuren entdeckt. Der gesamte Fahrersitz und das Lenkrad sind voller Blut. Doch wo ist der Fahrer? Und: Die Beamten sind auf Streife unterwegs, als sie auf dem Gelände eines Jugendzentrums einen jugendlichen Randalierer sehen, der Bierbänke umwirft und die Dekoration auf den Tischen zerstört.
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© filmpool entertainment GmbH Köln