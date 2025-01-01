Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Ruhrpottwache

Kammerflimmern

SAT.1Staffel 1Folge 37
Kammerflimmern

Die Ruhrpottwache

Folge 37: Kammerflimmern

23 Min.Ab 12

Die Beamten finden einen bewusstlosen Jungen, dem offenbar mit einem Defibrillator ein Stromschlag versetzt wurde. Seine beiden Begleiterinnen bleiben zuerst vermisst. Ein blutüberströmter Teenager, der schwer verletzt ist, schleppt sich auf seinem verbeulten Fahrrad auf den Parkplatz der Wache. Sofort laufen die Kripobeamten dem Teenager entgegen und stützen ihn. Der Junge sagt noch, dass er "ein Verbrechen melden muss", bevor er die Augen verdreht und ohnmächtig zusammenbricht.

SAT.1
