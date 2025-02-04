Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die Ruhrpottwache

Die Reifeprüfung

SAT.1 GOLDStaffel 1Folge 79
Die Reifeprüfung

Die ReifeprüfungJetzt kostenlos streamen

Die Ruhrpottwache

Folge 79: Die Reifeprüfung

23 Min.Ab 12

Michael Smolik im Dauereinsatz: Bei einem Verkehrsunfall ereignet sich ein weiterer Unfall. Ein viel zu schnell fahrender Wagen rast unkontrolliert in den Unfallwagen hinein, nachdem die Reifen geplatzt sind! - Die Beamten werden aufgrund von Vandalismus gerufen. Ein Versicherungsmitarbeiter wurde auf einem großen Fotoplakat mittels Fotomontage bloßgestellt. Wer steckt dahinter? Und warum?

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Die Ruhrpottwache
SAT.1 GOLD
Die Ruhrpottwache

Die Ruhrpottwache

Alle 8 Staffeln und Folgen