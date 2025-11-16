Die Ruhrpottwache
Folge 13: Ein gebrochenes Herz
42 Min.Folge vom 16.11.2025Ab 12
Die Polizei wird wegen Lärmbelästigung zu einem Mehrfamilienhaus gerufen. Im Treppenhaus droht ein Mann eine Wohnungstür einzutreten und mit einem Vorschlaghammer einzuschlagen. Was ist bloß in ihn gefahren? - Während ein Mann die Wache betritt, um den Diebstahl seines Hundes zu melden, bemerkt er ein kleines wartendes Mädchen mit seinem Hund auf dem Schoß. Wie ist das möglich?
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2016
Copyrights:© filmpool entertainment GmbH Köln