Die Ruhrpottwache
Folge 25: Im Zeichen der Jungfrau
43 Min.Ab 12
Ein 18-Jähriger wacht auf und stellt erschrocken fest: Er treibt inmitten eines Sees auf einem Boot umher. Seine blutende Kopfwunde und eine Sprachnachricht löst Panik aus. - Als eine 37-Jährige nach dem Einkaufen nach Hause kommt, stellt sie fest, dass eingebrochen worden ist. - Feuer im Gartenhaus! Und inmitten des Trubels liegt eine 14-Jährige bewusstlos auf dem Boden. Völlig panisch alarmiert die Mutter die Polizei.
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© filmpool entertainment GmbH Köln