Die Schatzsucher von Oak Island
Oak Island, die sagenumwobene Insel an der Ostküste von Nova Scotia, Kanada, birgt möglicherweise einen gigantischen Schatz - und ist mit einem alten Fluch belegt.
Die Schatzsucher von Oak Island online schauen
Einmal einen echten Schatz bergen - was für viele nur eine kindliche Fantasie ist, ist für die Schatzsucher von Oak Island Realität. Denn auf der kleinen, dicht bewaldeten Insel vor der Küste von Nova Scotia, Kanada soll sich tatsächlich ein echter Schatz befinden. Geschichten darüber gibt es bereits seit dem 18ten Jahrhundert. In einer Version hat der berühmte Pirat Kapitän Kidd einen gewaltigen Goldschatz auf Oak Island versteckt. Wieder eine andere Theorie postuliert, dass die Tempelritter religiöse Artefakte von unschätzbaren Wert auf der Insel vergraben hätten. Aber es geht noch fantastischer: Nach einer weiteren These verbirgt sich auf Oak Island kein Gold oder Artefakte, sondern der Beweis, dass der berühmte Denker und Staatsmann Francis Bacon und der berühmte Dramatiker William Shakespeare ein und dieselbe Person seien. Und auch darüber, dass sich die Kronjuwelen von Marie Antoinette auf Insel befinden könnten, wurde bereits spekuliert.
Der Ruf von Oak Island
In der Serie Die Schatzsucher von Oak Island, alternativ auch als Oak Island - Fluch oder Legende bekannt, geht es um zwei ganz besondere Schatzsucher. Und zwar die Brüder Rick und Marty Lagina, die sich der Suche nach dem sagenumwobenen Schatz 2013 verschrieben haben. Sie treten damit in die Fußstapfen von einigen berühmten Schatzsuchern von Oak Island, darunter die Schauspieler Erol Flynn und John Wayne. Während Rick ein pensionierter Postbeamter ist, ist Marty ursprünglich ein Ingenieur gewesen. Gleich zu Beginn ihrer Schatzsuche sicherten sich die Brüder einen Anteil an der Firma Oak Island Tours, welche die private Insel offiziell besitzt. Bei ihren Ausflügen zu den vermutenden Orten des Schatzes wie dem "Money Pit", Bohrloch 10-X oder dem Sumpf werden sie oft vom Vater-und-Sohn-Gespann Dan und Dave Blankenship begleitet. Diese sind ebenfalls Schatzsucher, welche sich auf Oak Island niedergelassen haben und schon seit den 1960er Jahren auf der Suche nach dem Schatz sind. Im Laufe der zahlreichen Episoden von Die Schatzsucher von Oak Island kommen außerdem einige Experten zu Wort, die verschiedene Funde auf Oak Island erörtern und Geheimnisse näher beleuchten.
Schatzsuche ohne Ende
Seit nunmehr neun Staffeln sind die Lagina-Brüder nun dabei, Oak Island zu durchforsten und das Mysterium der Insel zu lüften. Die Produktion des US-Senders History Channel wird in Deutschland auf kabel eins Doku ausgestrahlt. Auf Joyn kannst du mehrere ganze Staffeln von Die Schatzsucher von Oak Island online in der Mediathek von kabel eins Doku anschauen. Gleichzeitig kannst du neue Folgen der aktuellsten Staffel der Serie aber auch im kabel eins Doku Livestream auf Joyn genießen.