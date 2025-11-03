Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die Schatzsucher von Oak Island

Ein lange gehegter Traum

Kabel Eins DokuStaffel 10Folge 11vom 03.11.2025
Ein lange gehegter Traum

Ein lange gehegter TraumJetzt kostenlos streamen

Die Schatzsucher von Oak Island

Folge 11: Ein lange gehegter Traum

40 Min.Folge vom 03.11.2025Ab 12

Das Team hat Anlass zur Freude, denn der Standort des Goldes kann durch wissenschaftliche Methoden immer weiter eingegrenzt werden. Rick betrachtet die Insel zum ersten Mal unter Tage - ein großer Traum, der endlich in Erfüllung geht.

Weitere Folgen in Staffel 10

Alle Staffeln im Überblick

Die Schatzsucher von Oak Island
Kabel Eins Doku
Die Schatzsucher von Oak Island

Die Schatzsucher von Oak Island

Alle 2 Staffeln und Folgen