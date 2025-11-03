Die Schatzsucher von Oak Island
Folge 12: Goldene Aussichten
40 Min.Folge vom 03.11.2025Ab 12
Das Selbstvertrauen im Team wächst, als neue wissenschaftliche Hinweise bestätigen: Die Goldsucher sind dem heiß ersehnten Schatz näher denn je.
Die Schatzsucher von Oak Island
Genre:Reality, Geschichte
Produktion:US, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© A&E Television Networks, LLC.