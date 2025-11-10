Die Schatzsucher von Oak Island
Folge 17: Das versunkene Schiff
40 Min.Folge vom 10.11.2025Ab 12
Zurück im Sumpf entdeckt das Team neue Hinweise auf ein versunkenes Schiff. Im Money Pit gehen die Entdeckungen sogleich weiter: Aufgrund eines Einsturzes liegt die versetzte Kammer, nach der die Lagina-Brüder gesucht haben, in greifbarer Nähe.
Genre:Reality, Geschichte
Produktion:US, 2014
Altersfreigabe:
12
