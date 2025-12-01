Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Schatzsucher von Oak Island

Kabel Eins DokuStaffel 11Folge 1vom 01.12.2025
84 Min.Folge vom 01.12.2025Ab 12

Die Lagina-Brüder und ihr Team sind bereit und entschlossener denn je, das Geheimnis um Oak Island zu lüften. Auf dem Weg dorthin machen sie viele historisch relevante Entdeckungen.

