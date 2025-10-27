Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die Schatzsucher von Oak Island

Tunnel ins Licht

Kabel Eins DokuStaffel 10Folge 9vom 27.10.2025
Tunnel ins Licht

Tunnel ins LichtJetzt kostenlos streamen

Die Schatzsucher von Oak Island

Folge 9: Tunnel ins Licht

40 Min.Folge vom 27.10.2025Ab 12

Das Schatzsucher-Team versucht aufzuschlüsseln, warum vor tausenden Jahren auf Lot 26 ein Brunnen angelegt wurde. Hinweise auf einen weiteren Tunnelzugang sorgen indes für gute Stimmung auf der Insel.

Weitere Folgen in Staffel 10

Alle Staffeln im Überblick

Die Schatzsucher von Oak Island
Kabel Eins Doku
Die Schatzsucher von Oak Island

Die Schatzsucher von Oak Island

Alle 2 Staffeln und Folgen