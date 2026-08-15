Die Schlümpfe
Folge 21: Poety und Toulousi
23 Min.Folge vom 15.08.2026Ab 6
Von allen missverstanden, fassen die Künstlerschlümpfe Poety und Toulousi einen folgenschweren Entschluss: Sie verlassen Schlumpfhausen für immer. Doch ihre Flucht über den großen See entwickelt sich zu einem Albtraum, als ein gewaltiger Sturm aufzieht ...
Weitere Folgen in Staffel 1
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Die Schlümpfe
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Fantasie
Produktion:US, 1981
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-4: Peyo Company