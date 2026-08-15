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Die Schlümpfe

Poety und Toulousi

Staffel 1Folge 21vom 15.08.2026
Poety und Toulousi

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Die Schlümpfe

Folge 21: Poety und Toulousi

23 Min.Folge vom 15.08.2026Ab 6

Von allen missverstanden, fassen die Künstlerschlümpfe Poety und Toulousi einen folgenschweren Entschluss: Sie verlassen Schlumpfhausen für immer. Doch ihre Flucht über den großen See entwickelt sich zu einem Albtraum, als ein gewaltiger Sturm aufzieht ...

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