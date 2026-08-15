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Die Schlümpfe

Gargamel, der Großzügige / Die Schlümpfe und der Affenbaum

Staffel 1Folge 23vom 15.08.2026
Gargamel, der Großzügige / Die Schlümpfe und der Affenbaum

Gargamel, der Großzügige / Die Schlümpfe und der AffenbaumJetzt kostenlos streamen

Die Schlümpfe

Folge 23: Gargamel, der Großzügige / Die Schlümpfe und der Affenbaum

25 Min.Folge vom 15.08.2026Ab 6

Um an das Diamantenversteck der Schlümpfe zu gelangen, gibt sich Gargamel als ihr Freund aus und will sich so das Vertrauen der blauen Waldbewohner erschleichen. Doch als sein heimtückischer Plan aufzufliegen droht, zeigt der Bösewicht sein wahres Gesicht ... Mit einem hinterhältigen Plan, den ihm seine nicht minder böse Mutter eingeflüstert hat, will Gargamel das Vertrauen der Schlümpfe erschleichen.

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