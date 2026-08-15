Gargamel, der Großzügige / Die Schlümpfe und der AffenbaumJetzt kostenlos streamen
Die Schlümpfe
Folge 23: Gargamel, der Großzügige / Die Schlümpfe und der Affenbaum
25 Min.Folge vom 15.08.2026Ab 6
Um an das Diamantenversteck der Schlümpfe zu gelangen, gibt sich Gargamel als ihr Freund aus und will sich so das Vertrauen der blauen Waldbewohner erschleichen. Doch als sein heimtückischer Plan aufzufliegen droht, zeigt der Bösewicht sein wahres Gesicht ... Mit einem hinterhältigen Plan, den ihm seine nicht minder böse Mutter eingeflüstert hat, will Gargamel das Vertrauen der Schlümpfe erschleichen.
Weitere Folgen in Staffel 1
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Alle Staffeln im Überblick
Die Schlümpfe
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Fantasie
Produktion:US, 1981
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-4: Peyo Company