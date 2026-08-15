Das geschlumpfte Paradies / Das abscheuliche SchneeungeheuerJetzt kostenlos streamen
Die Schlümpfe
Folge 25: Das geschlumpfte Paradies / Das abscheuliche Schneeungeheuer
25 Min.Folge vom 15.08.2026Ab 6
Anstatt die ihm von Papa Schlumpf aufgetragenen Pflichten zu erfüllen, flüchtet sich Fauli lieber in einen Tagtraum. Darin faulenzt er an einem paradiesischen Palmenstrand, an dem ihm die gebratenen Schlumpfbeeren nur so in den Mund fliegen. Für Papa Schlumpfs Geburtstag planen die Schlümpfe eine besondere Überraschung: Sie wollen ihm eine seltene Schneeblume schenken, die nur auf den höchsten Gipfeln der Berge wächst.
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Die Schlümpfe
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Fantasie
Produktion:US, 1981
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-4: Peyo Company