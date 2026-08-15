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Die Schlümpfe

Das geschlumpfte Paradies / Das abscheuliche Schneeungeheuer

Staffel 1Folge 25vom 15.08.2026
Das geschlumpfte Paradies / Das abscheuliche Schneeungeheuer

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Die Schlümpfe

Folge 25: Das geschlumpfte Paradies / Das abscheuliche Schneeungeheuer

25 Min.Folge vom 15.08.2026Ab 6

Anstatt die ihm von Papa Schlumpf aufgetragenen Pflichten zu erfüllen, flüchtet sich Fauli lieber in einen Tagtraum. Darin faulenzt er an einem paradiesischen Palmenstrand, an dem ihm die gebratenen Schlumpfbeeren nur so in den Mund fliegen. Für Papa Schlumpfs Geburtstag planen die Schlümpfe eine besondere Überraschung: Sie wollen ihm eine seltene Schneeblume schenken, die nur auf den höchsten Gipfeln der Berge wächst.

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