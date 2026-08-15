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Die Schlümpfe

Die drei Schlumpfgetiere

Staffel 2Folge 21vom 15.08.2026
Die drei Schlumpfgetiere

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Die Schlümpfe

Folge 21: Die drei Schlumpfgetiere

23 Min.Folge vom 15.08.2026Ab 6

Das Schlumpftheater präsentiert "Die drei Schlumpfgetiere". Die verfeindeten Familien der Schlumpfinghams und Schlumpfingtons stehen der Liebe von Clumsy und Schlumpfine unversöhnlich im Weg. Der tiefe Graben zwischen ihren Häusern scheint unüberwindbar und droht, das junge Glück für immer zu zerstören. Ihre letzte Hoffnung ruht auf den drei sagenumwobenen Schlumpfgetieren.

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