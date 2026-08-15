Die drei SchlumpfgetiereJetzt kostenlos streamen
Die Schlümpfe
Folge 21: Die drei Schlumpfgetiere
23 Min.Folge vom 15.08.2026Ab 6
Das Schlumpftheater präsentiert "Die drei Schlumpfgetiere". Die verfeindeten Familien der Schlumpfinghams und Schlumpfingtons stehen der Liebe von Clumsy und Schlumpfine unversöhnlich im Weg. Der tiefe Graben zwischen ihren Häusern scheint unüberwindbar und droht, das junge Glück für immer zu zerstören. Ihre letzte Hoffnung ruht auf den drei sagenumwobenen Schlumpfgetieren.
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Alle Staffeln im Überblick
Die Schlümpfe
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Fantasie
Produktion:US, 1981
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-4: Peyo Company