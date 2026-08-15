Schlumpfige WeihnachtenJetzt kostenlos streamen
Die Schlümpfe
Folge 22: Schlumpfige Weihnachten
24 Min.Folge vom 15.08.2026Ab 6
Es weihnachtet in Schlumpfhausen, doch für den traditionellen Kuchen fehlen noch die Nüsse. Eine kleine Gruppe bricht daher in den Wald auf, um welche zu besorgen. Dort werden sie Zeugen eines dramatischen Ereignisses: Ein finsterer Fremder hetzt Wölfe auf zwei Kinder!
Weitere Folgen in Staffel 2
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Alle Staffeln im Überblick
Die Schlümpfe
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Feiertag, Fantasie
Produktion:US, 1981
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-4: Peyo Company