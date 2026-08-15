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Die Schlümpfe

Schlumpfige Weihnachten

Staffel 2Folge 22vom 15.08.2026
Schlumpfige Weihnachten

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Die Schlümpfe

Folge 22: Schlumpfige Weihnachten

24 Min.Folge vom 15.08.2026Ab 6

Es weihnachtet in Schlumpfhausen, doch für den traditionellen Kuchen fehlen noch die Nüsse. Eine kleine Gruppe bricht daher in den Wald auf, um welche zu besorgen. Dort werden sie Zeugen eines dramatischen Ereignisses: Ein finsterer Fremder hetzt Wölfe auf zwei Kinder!

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