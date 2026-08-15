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Die Schlümpfe

Handys Liebchen

Staffel 3Folge 21vom 15.08.2026
Handys Liebchen

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Die Schlümpfe

Folge 21: Handys Liebchen

23 Min.Folge vom 15.08.2026Ab 6

Handi verliebt sich Hals über Kopf - doch als er herausfindet, dass seine Angebetete in Wirklichkeit eine Meerjungfrau ist, stellt sich die alles entscheidende Frage: Können zwei Wesen aus so unterschiedlichen Welten wirklich füreinander bestimmt sein?

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