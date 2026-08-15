Die Schlümpfe
Folge 21: Handys Liebchen
23 Min.Folge vom 15.08.2026Ab 6
Handi verliebt sich Hals über Kopf - doch als er herausfindet, dass seine Angebetete in Wirklichkeit eine Meerjungfrau ist, stellt sich die alles entscheidende Frage: Können zwei Wesen aus so unterschiedlichen Welten wirklich füreinander bestimmt sein?
Weitere Folgen in Staffel 3
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Die Schlümpfe
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Fantasie
Produktion:US, 1981
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-4: Peyo Company