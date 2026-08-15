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Die Schlümpfe

Schlümpfe mit Willenskraft / Clumsys Glück

Staffel 3Folge 22vom 15.08.2026
Schlümpfe mit Willenskraft / Clumsys Glück

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Die Schlümpfe

Folge 22: Schlümpfe mit Willenskraft / Clumsys Glück

25 Min.Folge vom 15.08.2026Ab 6

Die Schlümpfe sind so sehr damit beschäftigt, ihre eigene Willenskraft auf die Probe zu stellen, dass sie gar nicht bemerken, wie Gargamel Harmonie gefangen nimmt. / Als Clumsy Beautys Spiegel zerbricht, kurz bevor ein Meteorschauer niedergeht, sind die Schlümpfe sofort überzeugt, dass dies böses Omen bedeutet. Als ein Meteor Clumsys Haus trifft, scheint ihr Aberglauben bestätigt.

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