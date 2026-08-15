Schlümpfe mit Willenskraft / Clumsys GlückJetzt kostenlos streamen
Die Schlümpfe
Folge 22: Schlümpfe mit Willenskraft / Clumsys Glück
25 Min.Folge vom 15.08.2026Ab 6
Die Schlümpfe sind so sehr damit beschäftigt, ihre eigene Willenskraft auf die Probe zu stellen, dass sie gar nicht bemerken, wie Gargamel Harmonie gefangen nimmt. / Als Clumsy Beautys Spiegel zerbricht, kurz bevor ein Meteorschauer niedergeht, sind die Schlümpfe sofort überzeugt, dass dies böses Omen bedeutet. Als ein Meteor Clumsys Haus trifft, scheint ihr Aberglauben bestätigt.
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Alle Staffeln im Überblick
Die Schlümpfe
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Fantasie
Produktion:US, 1981
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-4: Peyo Company