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Die Schlümpfe

Babyschlumpf wird vermisst / Die kleine Hexe

Staffel 3Folge 25vom 15.08.2026
Babyschlumpf wird vermisst / Die kleine Hexe

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Die Schlümpfe

Folge 25: Babyschlumpf wird vermisst / Die kleine Hexe

25 Min.Folge vom 15.08.2026Ab 6

Zwei Wilderer halten Baby-Schlumpf für einen Kobold und entführen ihn in der Hoffnung, den Ort seines sagenhaften Goldschatzes zu erfahren. Papa Schlumpf lässt sich die Entführung seines kleinen Schützlings nicht gefallen. / Auf einem Botengang nach Hexenhausen für Papa Schlumpf begegnen die kleinen blauen Wesen einer jungen Hexe und zeigen ihr, wie man Gutes tut.

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