Babyschlumpf wird vermisst / Die kleine HexeJetzt kostenlos streamen
Die Schlümpfe
Folge 25: Babyschlumpf wird vermisst / Die kleine Hexe
25 Min.Folge vom 15.08.2026Ab 6
Zwei Wilderer halten Baby-Schlumpf für einen Kobold und entführen ihn in der Hoffnung, den Ort seines sagenhaften Goldschatzes zu erfahren. Papa Schlumpf lässt sich die Entführung seines kleinen Schützlings nicht gefallen. / Auf einem Botengang nach Hexenhausen für Papa Schlumpf begegnen die kleinen blauen Wesen einer jungen Hexe und zeigen ihr, wie man Gutes tut.
Weitere Folgen in Staffel 3
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Alle Staffeln im Überblick
Die Schlümpfe
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Fantasie
Produktion:US, 1981
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-4: Peyo Company