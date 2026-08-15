Die Schlümpfe
Folge 26: Babys erste Weihnacht
23 Min.Folge vom 15.08.2026Ab 6
Die Weihnachtsfreude von Baby-Schlumpf und allen anderen Schlümpfen ist in großer Gefahr, als die böse Chlorhydris Nikolaus verhext, um ihn daran zu hindern, seine Geschenke zu verteilen und Freude in die Welt zu bringen. Papa Schlumpf und seine kleinen blauen Freunde müssen alles daransetzen, den Bann zu brechen, bevor Weihnachten für immer verloren ist.
Weitere Folgen in Staffel 3
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Alle Staffeln im Überblick
Die Schlümpfe
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Feiertag, Fantasie
Produktion:US, 1981
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-4: Peyo Company