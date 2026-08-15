Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die Schlümpfe

Babys erste Weihnacht

Staffel 3Folge 26vom 15.08.2026
Babys erste Weihnacht

Babys erste WeihnachtJetzt kostenlos streamen

Die Schlümpfe

Folge 26: Babys erste Weihnacht

23 Min.Folge vom 15.08.2026Ab 6

Die Weihnachtsfreude von Baby-Schlumpf und allen anderen Schlümpfen ist in großer Gefahr, als die böse Chlorhydris Nikolaus verhext, um ihn daran zu hindern, seine Geschenke zu verteilen und Freude in die Welt zu bringen. Papa Schlumpf und seine kleinen blauen Freunde müssen alles daransetzen, den Bann zu brechen, bevor Weihnachten für immer verloren ist.

Weitere Folgen in Staffel 3

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Die Schlümpfe
Die Schlümpfe

Die Schlümpfe

Alle 4 Staffeln und Folgen