Die Schlumpfsteinsuche / Schlumpfiger AckerJetzt kostenlos streamen
Die Schlümpfe
Folge 27: Die Schlumpfsteinsuche / Schlumpfiger Acker
25 Min.Folge vom 15.08.2026Ab 6
Im fernen Tal von Nodrog begegnen die Schlümpfe den Molianern, die alles daransetzen, sie davon abzuhalten, den magischen Schlumpfstein in ihren Besitz zu bringen. Doch Papa Schlumpf ist dringend auf den kostbaren Stein angewiesen. / Gargamel bemächtigt sich des Zauberbuchs, um den Schlümpfen einen neuen, wunderschönen Wohnort zu erschaffen - doch hinter seiner scheinbaren Großzügigkeit steckt ein hinterhältiger Plan.
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Die Schlümpfe
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Fantasie
Produktion:US, 1981
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-4: Peyo Company