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Die Schlümpfe

Die Schlumpfsteinsuche / Schlumpfiger Acker

Staffel 3Folge 27vom 15.08.2026
Die Schlumpfsteinsuche / Schlumpfiger Acker

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Die Schlümpfe

Folge 27: Die Schlumpfsteinsuche / Schlumpfiger Acker

25 Min.Folge vom 15.08.2026Ab 6

Im fernen Tal von Nodrog begegnen die Schlümpfe den Molianern, die alles daransetzen, sie davon abzuhalten, den magischen Schlumpfstein in ihren Besitz zu bringen. Doch Papa Schlumpf ist dringend auf den kostbaren Stein angewiesen. / Gargamel bemächtigt sich des Zauberbuchs, um den Schlümpfen einen neuen, wunderschönen Wohnort zu erschaffen - doch hinter seiner scheinbaren Großzügigkeit steckt ein hinterhältiger Plan.

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