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Die Schlümpfe

Muffi braucht Liebe / Hochzeitsglocken für Gargamel

Staffel 3Folge 28vom 15.08.2026
Muffi braucht Liebe / Hochzeitsglocken für Gargamel

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Die Schlümpfe

Folge 28: Muffi braucht Liebe / Hochzeitsglocken für Gargamel

24 Min.Folge vom 15.08.2026Ab 6

Muffi ist nicht gerade für seine Gefühle bekannt - doch als die böse Chlorhydris ein Eisherz erschafft, das allen Schlümpfen Zuneigung und Liebe raubt, muss ausgerechnet er eine wichtige Lektion über den wahren Wert von Emotionen lernen. / Die Schlümpfe freunden sich mit einer verzweifelten jungen Frau an, die gegen ihren Willen mit Gargamel verlobt werden soll. Um sie aus dieser misslichen Lage zu befreien, schmieden die Schlümpfe einen listigen Plan.

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