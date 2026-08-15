Die Zauberrassel / Alle Geschöpfe sind großartig und schlumpfigJetzt kostenlos streamen
Die Schlümpfe
Folge 29: Die Zauberrassel / Alle Geschöpfe sind großartig und schlumpfig
25 Min.Folge vom 15.08.2026Ab 6
Als die böse Fee Fallon versucht, der Feenkönigin die magische Rassel ihres Sohnes zu stehlen, eilen die Schlümpfe ihrer Freundin zu Hilfe. / Natur-Schlumpf ist fest davon überzeugt, dass er jedem Lebewesen helfen kann - selbst dem hinterhältigen Azrael, der sich in einer Falle verletzt hat.
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Die Schlümpfe
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Fantasie
Produktion:US, 1981
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-4: Peyo Company