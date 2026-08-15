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Die Schlümpfe

Die Zauberrassel / Alle Geschöpfe sind großartig und schlumpfig

Staffel 3Folge 29vom 15.08.2026
Die Zauberrassel / Alle Geschöpfe sind großartig und schlumpfig

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Die Schlümpfe

Folge 29: Die Zauberrassel / Alle Geschöpfe sind großartig und schlumpfig

25 Min.Folge vom 15.08.2026Ab 6

Als die böse Fee Fallon versucht, der Feenkönigin die magische Rassel ihres Sohnes zu stehlen, eilen die Schlümpfe ihrer Freundin zu Hilfe. / Natur-Schlumpf ist fest davon überzeugt, dass er jedem Lebewesen helfen kann - selbst dem hinterhältigen Azrael, der sich in einer Falle verletzt hat.

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