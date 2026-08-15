Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die Schlümpfe

Der Schlumpf, der König sein wollte / Schönheit ist nur oberflächlich

Staffel 3Folge 30vom 15.08.2026
Der Schlumpf, der König sein wollte / Schönheit ist nur oberflächlich

Der Schlumpf, der König sein wollte / Schönheit ist nur oberflächlichJetzt kostenlos streamen

Die Schlümpfe

Folge 30: Der Schlumpf, der König sein wollte / Schönheit ist nur oberflächlich

25 Min.Folge vom 15.08.2026Ab 6

Traumi sehnt sich danach, ein König zu sein, und wird auf seiner Reise durch einen Strudel in ein fremdes Land gezogen, wo ihn die Pokies als ihren lang ersehnten Herrscher feiern. / Die eitle Elfe Periwinkle ist außer sich, als ihr Zauberspiegel ihr verrät, dass nicht sie, sondern Beauty der Schönste von allen ist. Wutentbrannt entführt sie ihn, doch die anderen Schlümpfe lassen ihren Freund nicht im Stich.

Weitere Folgen in Staffel 3

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Die Schlümpfe
Die Schlümpfe

Die Schlümpfe

Alle 4 Staffeln und Folgen