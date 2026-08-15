Der Schlumpf, der König sein wollte / Schönheit ist nur oberflächlichJetzt kostenlos streamen
Die Schlümpfe
Folge 30: Der Schlumpf, der König sein wollte / Schönheit ist nur oberflächlich
25 Min.Folge vom 15.08.2026Ab 6
Traumi sehnt sich danach, ein König zu sein, und wird auf seiner Reise durch einen Strudel in ein fremdes Land gezogen, wo ihn die Pokies als ihren lang ersehnten Herrscher feiern. / Die eitle Elfe Periwinkle ist außer sich, als ihr Zauberspiegel ihr verrät, dass nicht sie, sondern Beauty der Schönste von allen ist. Wutentbrannt entführt sie ihn, doch die anderen Schlümpfe lassen ihren Freund nicht im Stich.
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Die Schlümpfe
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Fantasie
Produktion:US, 1981
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-4: Peyo Company